Как в Челябинской области получить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг

Рассказываем, кому положена помощь и куда нести документы

В Челябинской области более 103 тысяч семей и одиноко проживающих граждан получают субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Средний размер субсидии составляет около двух тысяч рублей, рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

Рассказываем, кому положены выплаты и куда обращаться за их оформлением.

Кому положена субсидия

Субсидию могут получать жители региона, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают установленный максимум.

1. Максимально допустимая доля расходов на оплату ЖХК составляет 22%. Например, 22% от 50 тысяч рублей составляют 11 тысяч рублей.

2. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, — 11%.

Приведем пример. Если вы одинокий пенсионер и получаете около 25 тысяч рублей, то субсидия вам положена, если коммунальные платежи превышают 2750 рублей (это и есть 11% от вашего дохода).

Куда обращаться

1. В соцзащиту по месту жительства.

2. В МФЦ.

3. Через единый портал госуслуг.

Когда придут первые выплаты

При подаче документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия назначается с 1-го числа текущего месяца.

При подаче документов с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца.

Выплата перечисляется на банковский счет или вклад до востребования ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим.

Какие доходы учитывают

При расчете дохода учитывают зарплату, пенсию, стипендию, пособие по безработице и различные социальные выплаты.

Доходы от сдачи жилых помещений и компенсации на оплату ЖКХ.

Также учитывают деньги, полученные опекунами и приемными родителями. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Средства, направленные на оплату обучения, если оплата была не от членов семьи.



За какой период учитывают доход

Совокупный доход определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет периода начинается за один месяц до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. Например: если заявление подается в июле, расчетный период будет с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.

Каким будет размер субсидии

Размер субсидии индивидуальный. Его рассчитывают по численному составу семьи и совокупному доходу.

При этом размер субсидии не может превышать фактические расходы семьи на оплату ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области с 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги.