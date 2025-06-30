В Челябинской области с 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги

В среднем общий платеж вырастет на 18%

С 1 июля 2025 года в Челябинской области пройдет плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Средний рост платежа составит 18%, при этом в крупных городах, таких как Челябинск, Магнитогорск и Копейск, он может достичь 19,9%, сообщили в региональном министерстве тарифного регулирования и энергетики.

Почему тарифы повышают в таком объеме? Основной причиной эксперты называют дисбаланс, возникший в период с 2017 по 2022 годы: инфляция обгоняла увеличение тарифов на Южном Урале. Это привело к дефициту финансирования коммунальной отрасли.

«Основными причинами повышения стали рост цен на энергоресурсы — газ для предприятий подорожает на 21,3%, а электроэнергия — на 11,6% — и увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,6%. Кроме того, впервые в России в тарифы включены средства на ремонт и модернизацию сетей, что призвано улучшить качество предоставляемых услуг», — отмечают в Минтарифе.

В частности, ожидается рост тарифов на электроэнергию на 12,5% (устанавливается на федеральном уровне), на газ — на 10,3%, а на вывоз мусора — на 18% (размер платы варьируется по пяти кластерам).

Тарифы на тепло-, водоснабжение и водоотведение будут устанавливаться индивидуально для каждого муниципалитета с учетом особенностей потребления и состояния местной инфраструктуры.

Наглядно представить степень изменений можно на следующем примере. В Челябинске для типовой квартиры (54 кв. м, 3 человека, газовая плита) общая сумма платежа составит 9541,63 рубля (рост на 1583,64 рубля). В Екатеринбурге за такую же квартиру придется заплатить больше — 11 392,84 рубля (рост составит 1288,71 рубля).

Предельный рост платежа для граждан установлен на уровне 18% в большинстве муниципалитетов. В 139 из них он будет даже ниже, в среднем 13,5%. В трех крупных городах — Челябинске, Магнитогорске и Копейске — рост составит 19,9%. Среднероссийский показатель составляет 11,9%.

Для граждан с низкими доходами, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% (или 11% в отдельных случаях) от семейного бюджета, предусмотрена возможность получения государственных субсидий.

Повышение тарифов призвано позволить сфере ЖХК развиваться, а не балансировать на грани финансовых проблем, при которых возможны перебои в поставках ресурсов, задержки зарплат сотрудникам и отсутствие средств на необходимый ремонт инфраструктуры.

Дополнительные средства, полученные за счет повышения тарифов, направят на модернизацию коммунального комплекса. В регионе планируется реализация крупных проектов по реконструкции ТЭЦ, тепловых сетей и очистных сооружений, а также продолжение программы «Большой ремонт 74», включающей строительство новых котельных, газификацию и модернизацию объектов водо- и теплоснабжения.