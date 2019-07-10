ЧМК приступил к капитальному ремонту доменной печи

Специалисты обновят печь и установят на нее оборудование, которое снизит количество вредных выбросов.

Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») остановил одну из трех доменных печей для капитального ремонта. Ремонт позволит обеспечить надежную и производительную работу агрегата в соответствии с экологическими требованиями. В процессе капитального ремонта на печь будет установлено оборудование, снижающее количество вредных выбросов в атмосферу.

Доменное производство полностью обеспечивает предприятие чугуном, выплавляя около 4 млн тонн металла в год. Работы будут завершены до конца 2019 года.

В ходе ремонта печь фактически будет выстроена заново. Полностью обновятся кожух и огнеупорная внутренняя облицовка домны. Взамен отработавшего свой срок оборудования установят новое, в том числе полностью обновят систему охлаждения доменной печи. Существенно будут улучшены условия труда персонала доменного цеха за счет внедрения системы автоматизации. При этом будут использованы преимущественно российские материалы. Все работы будут выполнены силами подрядной организации.

«В процессе капитального ремонта доменной печи мы выполним подготовительные работы по установке системы аспирации, что позволит в дальнейшем снизить количество вредных выбросов в атмосферу на 42 тонны в год, а также смонтируем современную автоматизированную систему измерения технологических параметров»,

— уточнил заместитель начальника доменного цеха по производству Дмитрий Крапивин.