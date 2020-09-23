ЧМК обязали заплатить за загрязнение реки Миасс более 142 миллионов рублей

На предприятии собираются оспаривать решение.

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ЧМК выплатит 142 миллиона рублей за сброс сточных вод в реку Миасс. Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил иск природоохранного прокурора и Уральского управления Росприроднадзора. Ведомства доказали, что комбинат делал это незаконно, сообщили «Первому областному» в пресс-службе Росприроднадзора.



«Сброс производился через Каштакский и Першинский выпуски с превышением установленных нормативов. Также суд удовлетворил иск о взыскании ущерба, причинённого реке Миасс, в размере 142 миллиона 626 тысяч 690 рублей», — рассказали сайту «Первый областной» представители Росприроднадзора.

Ситуацию уже прокомментировали представители ЧМК. На предприятии сообщили, что не согласны с решением суда. Они планируют подать апелляционную жалобу.

Меж тем по данным Росприроднадзора, нарушения были выявлены ещё в 2016 году, тогда же ЧМК получил предписания об их устранении. Однако это не было сделано ни в 2017 году, ни в 2018 году, ни в 2019 году.

«По факту неоднократного неисполнения предписаний материалы надзорных мероприятий были направлены в прокуратуру Челябинской области для принятия мер прокурорского реагирования»,— добавили представители Росприроднадзора.

Также по факту загрязнения Миасса в Металлургическом районном суде в отношении должностных лиц ЧМК находится уголовное дело по части 2 статьи «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» уголовного кодекса России.