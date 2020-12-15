По нашим данным, деньги чиновнице передал представитель коммерческой фирмы, которая занимается поставкой дорогостоящих препаратов для детей с редкими заболеваниями. В полиции региона инцидент не комментируют, так как дело расследует Следственный комитет. Получить оперативную информацию в органах следствия поздно вечером также не получилось.
Накануне глава региона Алексей Текслер поднимал проблему коррупции в органах власти.
«Каждое коррупционное преступление, каждое нарушение финансовой дисциплины — это нанесенный урон общественным интересам, прямой ущерб бюджету и удар по доверию к государственной власти. У нас абсолютное большинство чиновников добросовестно выполняют свои обязанности, соблюдая требования законодательства. Но один взяточник в глазах людей ставит под удар работу всего государственного аппарата», — заявил тогда глава региона.
Известно также, что после задержания Устюговой Алексей Текслер поручил оказать максимальное содействие следствию.