Челябинцев с проездными выгоняют из автобуса № 58

Хотя маршрут еще с августа должен работать как муниципальный

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В начале августа челябинская маршрутка № 58 получила статус муниципального автобуса. Правда, водители до сих пор не возят льготников и выгоняют из салона пассажиров с проездными. На это в редакцию Первого областного информагентства пожаловались несколько горожан.

Маршрут № 58 достаточно популярный, так как проходит через весь город — из конца Ленинского района в конец Северо-Запада. К тому же ездит не по центральным улицам города, а через Доватора, «Юность» и «Родник», что значительно экономит время в дороге. Челябинка Наталья Звонова пыталась проехать на этой маршрутке несколько раз.

«Каждый раз это получается с боем. Подаю проездной, а водители начинают ругаться: „Нам за льготников никто не платит, мы работаем на себя, не нравится — выходите“», — рассказывает Наталья.

Такая же ситуация минувшим летом была с маршрутками № 19 и № 91. После перевода на регулируемый тариф водители отказывались возить льготников и требовали с пассажиров живые деньги. Однако после скандала в СМИ ситуация изменилась: в салонах этих автобусов появились терминалы для считывания карт и теперь оба маршрута без проблем возят горожан с проездными и льготными картами.

Вот в автобусах № 58 Наталья решила бороться за свои права. Из салона маршруток № 58 она не выходила и проезжала до нужной ей остановки. Но на днях ей попался слишком принципиальный водитель.

«Я подала ему проездной, в ответ крики: „Нам за проездные никто не платит, платите или выходите!“ Выходить я не стала. Тогда водитель начал ругаться: мол, вы скандалистка, вас уже все знают. И отказался ехать дальше, пока я не выйду. Самое неприятное: на меня начали кричать другие пассажиры маршрутки и требовать, чтобы я вышла», — рассказывает Наталья.

Когда Наталья достала сотовый телефон и спросила на камеру, почему ей отказывают в проезде, водитель сменил риторику. Он заявил, что является новеньким на маршруте и ему просто еще не выдали терминал.

Скандал в салоне закончился тем, что женщина перечислила деньги на карту водителя и доехала до своей остановки. А потом обратилась в редакцию.

Редакция дозвонилась до администрации перевозчика, который сейчас обслуживает маршрут. Руководства компании на месте не оказалось. Но пролить свет на работу маршрута помогла начальник отдела кадров, которая представилась Вероникой.

«Терминалы у всех водителей есть. Каждому из водителей терминал отдан в аренду под роспись. Мы проверяем наличие терминалов каждое утро. Но потом водители их просто прячут. Жалобы, подобные вашей, к нам поступают. Мы вызываем всех нарушителей на разговор. Видимо, это не помогает», — рассказала сотрудница предприятия-перевозчика.

Девушка посоветовала набраться терпения и дождаться 1 ноября. С этой даты маршрут будет обслуживать другой перевозчик. На линию выйдут автобусы среднего класса. Видимо, уже с терминалами.

На прошлой неделе по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова в Челябинске начали проверять качество работы общественного транспорта. Редакция ИА «Первое областное» просит проверить работу автобусов № 58.

Также мы направили запрос в Миндортранс региона.