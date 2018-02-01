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Южноуральским мамам увеличили пособия

Сумма выплат изменилась с 1 февраля.
сегодня в 14:36
  |  Общество

Размер пособий, на которые могут рассчитывать южноуральские мамы, озвучили в правительстве Челябинской области с учетом уральского коэффициента.

722 рубля 74 копейки может получить работающая женщина, если встанет на учет в женской консультации в срок до двенадцати недель. Пособие единовременное, его выплачивает работодатель, нужно подтвердить «положение» медицинской справкой.

Кроме того, 70 дней до родов и 70 дней после родов работающая женщина должна получать пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка. При этом в сумме за все 140 дней можно получить не более 282 тысяч 493 рубля 15 копеек, если роды прошли благополучно, а беременность была одноплодной.

Если страховой стаж женщины менее 6 месяцев, то пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента. Напомним, на данный момент МРОТ составляет 10 тысяч 912 рублей 35 копеек.

Еще одно единовременное пособие выплачивается при рождении ребенка. Его может получить один из родителей вне зависимости от наличия работы. Безработные южноуральцы должны обратиться в соцзащиту по месту жительства. С 1 февраля размер пособия — 19 тысяч 272 рубля 95 копеек.

Когда 70 дней с момента родов прошли, один из родителей ребенка имеет право получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Оно выплачивается до того момента, пока малышу не исполнится полтора года.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка, но не менее 4364 рубля 94 копейки (с учетом уральского коэффициента 15%) — по уходу за первым ребенком; 7227 рублей 35 копеек (с учетом уральского коэффициента 15%) по уходу за вторым и последующими детьми. Предельный размер пособия в 2018 году составляет 24 536 рублей 56 копеек. — рассказали сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Специалисты уточнили, что индексация составила 2,5 процента.

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