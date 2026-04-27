Куриный шашлык в Челябинской области оказался самым дешевым в России

Средняя стоимость корзины для пикника на компанию из 8 человек составила 2157 рублей

Куриный шашлык в Челябинской области — самый дешевый в России. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок, подсчитавшие стоимость продуктов для пикника перед майскими праздниками. На Южном Урале блюдо из птицы обойдется в 897 рублей — ниже, чем в других регионах.

Для сравнения: в Нижегородской области куриный шашлык стоит уже 939,5 рубля, в Липецкой — почти 959 рублей.

В целом по стране самые доступные блюда на мангале — из помидоров, курицы, белой рыбы и грибов. Дороже всего обойдутся шашлыки из говядины, баранины и красной рыбы.

По сравнению с прошлым годом больше всего подорожали говядина (+12,4%), белая рыба (+12,2%) и помидоры (+6,2%). В диапазоне 3—4% выросли цены на красную рыбу (+3%), курицу (+3,1%), свинину (+3,6%), сосиски и сардельки (+4%). Грибы подешевели на 0,1%, баранина — на 1,7%.

Корзина для пикника на восьмерых в среднем по России теперь стоит почти 2345 рублей — прибавила 3,5%. Дешевле всего собрать ее в Омской области (1832 рубля) и Мордовии (1844 рубля), а дороже — на Чукотке (6587 рублей). В Челябинской области стоимость корзины составила 2157 рублей. В нее также вошли: свежие овощи, соленья, соусы, хлеб, безалкогольные напитки.

Ранее ИА «Первое областное» подсчитывало, что в 2026 году пикник на компанию из 5—6 человек обойдется в 7,8 тысячи рублей.