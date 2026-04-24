Пикник с шашлыками на майские обойдется челябинцам в 8 тысяч рублей

В основном подорожали мясо и овощи

Один из самых популярных видов отдыха на майские праздники — выезд на природу с приготовлением шашлыка. В этом году пикник обойдется в 7,8 тысячи рублей для компании из 5—6 человек. Это на 3% дороже, чем в прошлом году. Корреспондент ИА «Первое областное» подсчитала «индекс шашлыка», чтобы узнать, на что выросли траты за год.

За основу взяли официальные данные Росстата (ЕМИСС) и цены на популярных маркетплейсах на оборудование для жарки шашлыка.

Так, покупка мангала в этом году обойдется в 1827 рублей, шампуров — в 870 рублей. Также потребуется закупить древесный уголь (500 рублей) и жидкость для розжига стоимостью 150 рублей за поллитра. На маркетплейсах цены на минимальный «набор шашлычника» за год практически не изменились. Сильных трат здесь не предвидится.

Затем мы подсчитали расходы на стол, где главное блюдо из мяса. В этом году покупка на вес 5 килограммов свинины обойдется в 2241 рубль, поскольку 1 килограмм этого мяса стоит в рознице 448 рублей. За год цена выросла на 8%.





Самый дорогой шашлык будет из говядины, поскольку килограмм бескостного мяса стоит более 990 рублей (+14% за год). Самый бюджетный вариант — это приготовить шашлык из курицы, поскольку цена за год даже снизилась на 5%. Куриные окорочка продаются в рознице по цене 208 рублей за кило. Альтернативным вариантом для любителей птицы может стать индейка, но цена будет в 3 раза дороже (от 630 рублей за кило). Филе рыбы можно приобрести по цене от 670 рублей за кило, но если вы выберете красную рыбу (горбушу, семгу, форель), то стоимость шашлыка автоматически вырастет в 2—3 раза.

Для маринада, да и просто на гарнир, потребуются овощи. В базовый набор продуктов вошли помидоры (почти 300 рублей за 1 килограмм), огурцы (200 рублей). Подешевели за год лук репчатый, сок фруктовый, кетчуп, зелень, которые мы также включили в общий чек пикника.





У нас получилось, что пикник «под ключ» можно организовать для пяти человек за 7,8 тысячи рублей, то есть достаточно скинуться по 1500 рублей. Вполне доступный и вкусный отдых на природе может получиться.

Ранее мы писали, что ФАС проследит за ростом цен на мясо перед началом сезона шашлыков.