Выбрать путевку можно на сайте мирпутешествий.рф. На момент публикации материала здесь доступны путевки в четыре лагеря, расположенных на территории Челябинской области. Это:
— «Горная семейка» в Кусе (цена за смену — 30—35 тыс. рублей);
— лагерь «Уралец» в Саткинском районе (цена за смену — 18,3 тыс. рублей);
— «Ветерок» в Сосновском районе на озере Касарги (33,8 — 36 тыс. рублей);
— оздоровительный лагерь имени Лаптева в селе Айлино Саткинского района (18,7 тыс. рублей).
Ранее о своем желании принять участие в программе детского кешбэка заявили многие лагеря Челябинской области. И они будут добавляться в программу один за другим. Если вы присмотрели какой-то лагерь и не уверены, будет ли он работать с детским кешбэком, лучше всего спросить об этом в администрации самой детской здравницы.
Напомним, семьи могут вернуть половину стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Полные правила можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.
Накануне также стало известно, что в программе детского туристического кешбэка впервые смогут принять участие палаточные лагеря.
Кроме того, во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет будет снижена вдвое.