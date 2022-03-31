Четыре лагеря из Челябинской области подключились к программе туристического кешбэка

Продажа льготных путевок стартовала в ночь на 31 марта

В ночь на четверг, 31 марта, в России открыли продажу путевок по программе детского туристического кешбэка. В первый же день работы программы к ней начали подключаться южноуральские лагеря. К полудню 31 марта журналисты ИА «Первое областное» нашли в списке участников четыре лагеря из Челябинской области.

Выбрать путевку можно на сайте мирпутешествий.рф. На момент публикации материала здесь доступны путевки в четыре лагеря, расположенных на территории Челябинской области. Это:

— «Горная семейка» в Кусе (цена за смену — 30—35 тыс. рублей);

— лагерь «Уралец» в Саткинском районе (цена за смену — 18,3 тыс. рублей);

— «Ветерок» в Сосновском районе на озере Касарги (33,8 — 36 тыс. рублей);

— оздоровительный лагерь имени Лаптева в селе Айлино Саткинского района (18,7 тыс. рублей).