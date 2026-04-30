Четверть челябинцев планируют путешествие на майские праздники

Спрос на туры выходного дня в регионе значительно вырос

Челябинцы заранее планируют отдых на майские праздники: 21% отправится в туры выходного дня, а 29% — на дачу или за город. 37% посмотрят дома фильмы, выяснили аналитики «Авито Путешествий» и онлайн-кинотеатра «Кион». В туры по стране поедут 23% челябинцев, при этом среди молодежи (18—24 лет) этот показатель достигает 30%.

Наиболее востребованным направлением является отдых на природе — горы, озера и заповедники выбирают 42% опрошенных. На втором месте — крупные города России (32%). Ключевыми факторами выбора становятся цена (58%) и близость к достопримечательностям (46%).

Еще 26% рассматривают небольшие населенные пункты, такие как Суздаль, Тула и Кострома. Среди наиболее популярных направлений — Казань, Санкт-Петербург, Волгоград, Москва и Нижний Новгород. Аренда квартиры обойдется в среднем в 5400 рублей, загородного дома — 13 200 рублей в сутки.

Кстати, бронирование жилья за городом для коротких поездок выросло в 3 раза. Максимальную динамику показали гостевые дома. Средняя стоимость составила 12 778 рублей за ночь. Далее следуют отели категории «3 звезды». Стоимость их бронирования выросла в 2 раза. Средняя цена — 6033 рубля за ночь.

«Мы видим, что в майские праздники люди стремятся не просто сменить обстановку, а получить эмоциональный опыт. Все чаще выбор направления определяется образами из кино и сериалов. Так, Северный Кавказ ассоциируется с советской классикой — „Кавказская пленница“, „Двенадцать стульев“, „Любовь и голуби“, а Юг России — с курортной атмосферой, знакомой по фильму „Бриллиантовая рука“. Кино становится значимым фактором, влияющим на туристические предпочтения», — комментирует директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.

При планировании поездки на майские праздники важно учитывать расписание поездов, которое изменится в праздничные дни.