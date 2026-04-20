Куда слетать на майские праздники из Челябинска дешево

Узнали цены на авиабилеты перед длинными выходными

Челябинцы уже планируют поездки на майские праздники. Стоимость авиабилетов в этом году по популярным направлениям сильно разнится от даты вылета. В каких числах выгоднее отправиться на отдых в пределах России и за рубеж, выяснила корреспондент ИА «Первое областное».

Самым доступным направлением на майские праздники традиционно остается Москва. Так, 26 апреля в столицу можно улететь всего за 5 тысяч рублей, правда, рейс ранний — в 5 утра. На 30 апреля билеты дороже — около 7700 рублей. Зато в начале мая снова появляются более выгодные варианты: 5 и 6 мая перелет обойдется примерно в 5600 рублей, а 8 мая (перед длинными выходными) — около 6700. Но проблема в том, что разбирают билеты очень быстро.





Невысокие цены на авиабилеты наблюдаются и в направлении Санкт-Петербурга. 27 апреля туда можно улететь за 5 тысяч рублей, однако к 30 апреля стоимость резко возрастает почти в 2 раза: билет продают по цене от 9654 рублей (без багажа). К 8 мая цены снижаются до 7600 рублей.





Перелеты в Сочи в конце апреля обойдутся в среднем в 5700 рублей. На 30 апреля билеты подорожают до 8700, а на 8 мая — до 8900 рублей.

Более дорогим направлением остается Калининград. На 27 апреля минимальная стоимость составляет 10 236 рублей, к 30 апреля она увеличивается до 17 756 рублей. На 8 мая цены немного снижаются — до 12 828 рублей.

В Минеральные Воды в конце апреля можно улететь за 9380 рублей, на 30 апреля билет поднимется в цене до 11 085 рублей, а на 8 мая его стоимость составит 10 464 рубля.

Самые высокие цены по России зафиксированы на перелеты в Краснодар. 27 апреля минимальная стоимость билетов составляет 12 411 рублей, на 30 апреля — уже 15 474 рубля. К 8 мая цена немного снижается — до 13 889 рублей.

Таким образом, наиболее выгодные варианты для путешествий приходятся на конец апреля и первые числа мая, тогда как накануне праздников — особенно 30 апреля — наблюдается заметный рост цен практически по всем направлениям.

Авиаперелет за границу обойдется в разы дороже: в Шарм-эш-Шейх (Египет) стоимость билетов перед майскими праздниками составляет в среднем 30 тысяч рублей (с 1 пересадкой), в Анталью (Турция) — 44 тысячи рублей.





Отметим, речь идет о регулярных авиаперевозках, то есть в составе пакетных туров (чартеры) цены в этих направлениях будут гораздо ниже.

Из Омска, как выяснили наши коллеги, можно улететь недорого в Улан-Удэ. Цены начинаются от 4,4 тысячи рублей. Дешевые билеты есть и в Ташкент — от 4,9 тысячи рублей, передает om1.ru. Перелет в Минеральные Воды стоит от 10 тысяч рублей, почти как из Челябинска.