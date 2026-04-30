Движение поездов в Челябинской области изменится с 30 апреля по 12 мая

На период праздников скорректировали рейсы

Расписание электричек в связи с праздничными днями и длинными выходными скорректировала «Свердловская пригородная компания». Стал известен новый график курсирования электричек на Южно-Уральской железной дороге.

Утренний поезд № 6004 Полетаево-1 — Челябинск не выйдет на линию 1 и 11 мая. Вместо 10 мая пустят дополнительный поезд № 7148 Златоуст — Челябинск 11 мая.

Для удобства дачников и путешественников запустят несколько рейсов ежедневно. В периоды с 29 апреля по 4 мая, а также с 7 мая по 12 мая добавили поезд № 7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский.

В те же дни назначат встречную электричку № 7028/7008 Екатеринбург-Пассажирский — Верхний Уфалей — Челябинск.

Кроме того, 30 апреля появится дополнительный рейс № 7905/7906 Челябинск — Магнитогорск-Пассажирский.

Пассажирам рекомендуют уточнять расписание на ресурсах жд-организаций.