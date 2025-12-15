Чем украшать новогодний стол для встречи Огненной Лошади

Атрибуты должны отличаться яркостью и русскостью

Приближающимся 2026 годом возьмется управлять Огненная Лошадь, и всем, кто увлекается восточной философией, и тем, кому просто хочется немного волшебства, интересно знать, как украсить праздничный стол, чтобы символу предстоящего года было приятно.

Цветовая палитра, символизирующая огонь и богатство, предполагает, что главными на столе будут все оттенки красного, а также золото, беж, оранжевые и желтые тона. От темных цветовых решений эксперты советуют отказаться.

«В этом году продолжает набирать популярность тренд на русский стиль. Поэтому идеальным выбором станут элементы, которые отсылают к национальной культуре: плетеные корзинки, напоминающие лапти, кружевные скатерти и салфетки, похожие на традиционные рушники, а также узоры, имитирующие старинные наличники на избах», — информирует gorsite.ru.

Фарфор, керамика, дерево, а также советский хрусталь тоже окажутся уместными на столе в новогоднюю ночь, а вот пластик уберите подальше.





Основой для стола может быть нейтральная скатерть, дорожка или плейсматы в молочном, бежевом или белом цвете, а детали подберите яркие, кстати, праздничная посуда достойно выполнит роль акцента. Если вы относитесь к смелым натурам, стелите красную или золотую скатерть, главное, чтобы все остальное гармонировало с этой основой.

Актуальны для центральной композиции стола высокие свечи в подсвечниках, которые можно украсить лентами, декоративные деревянные свечи или композиции из еловых веток (настоящих или искусственных) и фигурки лошадей.

Для украшения некоторых блюд уместно использовать веточки розмарина, похожие на елочку, к тому же розмарину свойственно долгое время сохранять свою свежесть, в отличие от того же укропа. Красоты блюдам также придадут клюква, гранатовые зерна и бадьян.

