Челябинцы жалуются на проблемы с открытием больничных листов

Иногда это влияет на сроки выплаты по листу нетрудоспособности

В челябинских поликлиниках небывалый наплыв пациентов. На январь и февраль пришелся пик по числу заболевших ОРВИ и ковидом. Из-за этого медики не всегда успевают вовремя передать данные об открытом больничном, а информация по нему не приходит на портал «Госуслуги». Что в таких случаях делать челябинцам и повлияет ли это на сроки выплаты по больничным, рассказали в Минздраве области и ФСС.

Две недели назад челябинка Анна слегла с высокой температурой. На прием к врачу с такой не пойдешь. Девушка вызвала неотложку.

«Врач назначил лечение и оставил листок с диагнозом и датой, когда открыт больничный. С этой бумагой через неделю я пошла в поликлинику — закрывать больничный. Терапевтов не было. Мне сказали оставить листок у заведующей поликлиники. И просто ждать. Но время шло, а информация о больничном на „Госуслугах“ так и не появилась. Я уже не знала, что мне говорить на работе. И опасалась, что останусь без выплат», — говорит Анна.

Несколько дней подряд она пыталась выяснить судьбу больничного по телефону, но вразумительных объяснений девушке не давали. Наконец Анне удалось дозвониться до заведующей поликлиники.

«Пока мы говорили, я слышала, что параллельно такая же история решается прямо в кабинете заведующей. Моя история не единичная. Мне объяснили, что в поликлинике не хватает врачей — они болеют. И когда заведующая ввела мои данные в систему, больничный на „Госуслугах“ появился буквально за полчаса», — говорит Анна.

То, что проблема действительно существует, корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

«Поток пациентов огромный, и где-то данные о больничных вносить в систему не успевают. Причем это касается и открытия, и продления, и закрытия больничных листов. Если данные внесены в систему позже, может возникнуть и задержка с оплатой», — говорит пресс-секретарь челябинского отделения ФСС Алексей Васильев.

Если больничный не появился на «Госуслугах» по вине медиков, следует обращаться к заведующей поликлиникой. Такой совет журналисту ИА «Первое областное» дали в пресс-службе Минздрава области.

Если медики данные уже передали, заминка может возникнуть из-за ошибок, которые допускает бухгалтерия предприятия, где трудится пациент.

«Иногда работодатели передают нам сведения о пациенте с ошибкой. Например, ошибаются в названии предприятия, указывают не тот стаж или личные данные человека. А то и вовсе никаких данных не передают. Тогда возможна задержка с оплатой больничного. Недавно, к примеру, разбирали случай по выплатам на двух сотрудников одного предприятия. Один из них получил свои деньги, а второй остался без выплат — работодатель забыл передать его данные в ФСС», — замечает Алексей Васильев.

Если и поликлиника, и бухгалтерия предприятия, где работает человек, не допускают промедления и ошибок, деньги приходят вовремя.

«С января нагрузка на сотрудников ФСС выросла почти в три раза. Но мы стараемся обрабатывать все документы в установленный срок. По вине ФСС задержек с выплатами по больничным нет», — добавляет Васильев.

Напомним, с 1 января 2022 года на территории Челябинской области больше не выдают бумажные больничные. Все документы формируются в электронном виде. В чем преимущество электронных больничных, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

А с 4 февраля поликлиникам разрешили выдавать больничные дистанционно. Это временная мера, которая связана с ухудшением эпидситуации.