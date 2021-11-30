Челябинцы жалуются на смог

В городе до конца дня сохранится режим НМУ

Жители Челябинска уже третьи сутки наблюдают смог над городом. На неприятный запах выбросов они пожаловались в соцсетях. Однако такая ситуация складывается не только в областном центре. Режим НМУ первой степени сохранится до конца дня в Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино. По данным Минэкологии региона, на этот период предприятия должны снижать количество выбросов на 20%.

«Четвертый день нечем дышать от выбросов, запах химии в воздухе повсюду. Когда уже будут приняты меры?»; «В центре вечером был как дым какой-то»; «Всю ночь, вплоть до семи утра, стоял резкий химический запах! Центральный район!» — пишут челябинцы в популярном паблике в сети «ВКонтакте».

Напомним, на Южном Урале режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен с вечера 28 ноября по 30 ноября включительно в Челябинске, Златоусте, Коркино и Карабаше. В региональном министерстве экологии на претензии челябинцев ответили, что НМУ — это природное явление, когда отсутствие ветра, туман и инверсия могут способствовать накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ. Чтобы уменьшить количество этих веществ, предприятия в период действия режима должны снизить количество выбросов.

«При первой степени НМУ это снижение составляет 15—20% от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства»,— ответили представители ведомства в соцсети.

Между тем в регионе ожидаются резкие изменения погоды из-за циклона «Бенедикт», который принес немало разрушений в Турции, обрушился дождем и ветром на Москву. О том, чего ждать от «Бенедикта» южноуральцам, — в нашем материале.