Мощный циклон «Бенедикт» обойдет Челябинскую область

Однако он заденет регион своей периферией, и погода в ближайшие дни изменится

С Запада на Европейскую Россию обрушился мощный генуэзский циклон «Бенедикт», и в Москве уже со вчерашнего вечера начался ливень. По данным синоптиков центра погоды «Фобос», в столице России пройдут сильные осадки, каких не было уже 69 лет. Корреспондент ИА «Первое областное» связалась с главным синоптиком Челябинского гидрометеоцентра Надеждой Ячменевой и узнала, как отразится генуэзский циклон на погоде в Челябинской области.

«Циклон „Бенедикт“ к нам не придет. Его центр идет от Москвы на северо-восток. Но он заденет Челябинскую область своей периферией, атмосферными фронтами. В связи с этим погода в ближайшие дни изменится: уже сегодня вечером начнет усиливаться ветер, потеплеет, в ближайшие двое суток ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду»,— рассказала Надежда Ячменева.

Действительно, судя по прогнозу на 30 ноября, сегодня в регионе потеплеет до +3°C, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, также ожидается порывистый ветер.

Начало декабря тоже будет необычно теплым: столбики термометров покажут до +5°C. При этом в регионе сохранится штормовой ветер и пройдет снег с дождем.

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Между тем циклон «Бенедикт» принес уже немало разрушений в других странах перед тем, как добраться до России. Так, в Турции, по данным местных СМИ, жертвами мощного урагана стали пять человек, еще 19 пострадали. Сильный ветер срывает крыши с домов и переворачивает автомобили. Ирина Хомутова — челябинка, переехавшая в Стамбул, рассказала ИА «Первое областное», что такой ураган — обычный переход на зиму и более низкие температуры.

«Утром пришел циклон, его объявляли с вечера в новостях. В отдельных районах прямо апокалипсис был, крыши срывало, люди погибли. Четыре дня поштормит, температура опустится на более зимнюю, и успокоится. Утром было +21°C, через несколько дней уже будет +13°C»,— рассказала Ирина.

Мощный ураган уже прошелся и по Крыму, оставив после себя многочисленные разрушения и обесточив улицы, дома и социальные учреждения.