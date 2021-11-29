В четырех городах Челябинской области действует режим НМУ

Метеусловия сохранятся до вечера 30 ноября

В Челябинской области уже сутки действует режим неблагоприятных метеусловий. О НМУ первой степени предупредили синоптики челябинского гидрометцентра. В Челябинске, Коркино, Златоусте и Карабаше загрязняющие вещества могут сохранятся в воздухе до вечера 30 ноября.

К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся условия, которые способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое промышленных городов. В этих условиях синоптики предупреждают о введении режима НМУ, что должно стать сигналом для предприятий для снижения выбросов. НМУ первой степени объявлено с 28 ноября 19:00 до 30 ноября 19:00 на территории Челябинска, Коркино, Карабаша, Златоуста. Также по отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.