Челябинцы жалуются на грязную воду из крана

Мутная жидкость течет по вечерам в разных районах города

В Челябинске жители разных микрорайонов жалуются на мутную горячую воду из крана. Зеленая, желтая, с примесью, она течет чаще всего по вечерам, в самое время, когда людям хочется принять ванну перед сном. В мэрии города разбираются в причинах, ресурсоснабжающие компании также разводят руками. В информагентстве «Первое областное» разбирались, куда обращаться, если в кране вместо воды мутная жидкость.

Жительница дома № 16 по улице Набережной Тамара информагентству «Первое областное» рассказала, что серо-желтая вода течет уже несколько месяцев.

«Я никуда не обращалась еще, руки не доходят. Но это длится уже несколько месяцев. Не каждый день, но часто, обычно в период с 19:00 до 21:00», — поясняет она.

Таких как Тамара — немало. Челябинцы жалуются в мэрию и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» города из разных районов города: с улицы Родионова, Героев Танкограда, Руставели, Университетской Набережной и других.

«Помогите разобраться с горячей водой в „Ньютоне“. Уже второй месяц, практически каждый вечер, вода цвета чая. Иногда кока-колы. Вода утром и днем горячая практически чистая! Управляющая компания постоянно промывает, но эффекта хватает на один день. Ссылаются на то, что такую воду подает город. Невозможно принять ванну. Я не говорю уже про сантехнику...» — пожаловался житель дома № 8 по улице Родинова, ЖК «Ньютон».

В тот же день управляющая компания ООО «Ньюдом» взяла пробы воды в нескольких домах микрорайона и отправила в лабораторию МУП «ПОВВ». Но результаты этих проб отклонений не выявили.

В мэрии также проверяют причины загрязнения воды. Здесь также, как и в УК, принимают жалобы горожан.

«Все обращения обрабатываются, но мы сейчас понимаем, что нет жалоб на холодную воду. Основные претензии касаются изменения цветности и мутности именно у горячей воды, а значит, вероятно, что они происходят на этапе нагрева. По жалобам жителей специалисты МУП „ПОВВ“ совместно с УК выходят на взятие проб. Продолжаем разбираться в причинах», — сообщили информагентству представители администрации города.

В теплоснабжающей компании «УСТЭК-Челябинск», между тем, напомнили, что вода из теплоносителя и питьевая не могут смешаться в системе.

«Специалисты напоминают, что в Челябинске действует закрытая система теплоснабжения, которая не допускает смешивания теплоносителя из тепловой сети и водопроводной питьевой воды. Каждая из них циркулирует по своему изолированному контуру», — уточнили в пресс-службе компании.

Нагретая вода попадает во внутреннюю систему дома, где через бойлер (теплообменник), не смешиваясь с водопроводной водой, отдает тепло холодной воде для ее нагрева на нужды горячего водоснабжения.

В «УСТЭК» резюмировали: из кранов в квартирах идет одна и та же водопроводная вода, поставляемая организацией водоснабжения и водоотведения, с отличием того, что в кране горячей воды она нагрета внешним теплоносителем из тепловой сети без смешивания.

«„УСТЭК-Челябинск“ не может быть источником загрязнения горячей воды в квартирах жителей города Челябинска», — сообщили в компании.

В МУП «ПОВВ» обещали дать комментарий по ситуации позже.