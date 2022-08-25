Челябинцы тратят на сборы в школу более 20 тысяч рублей

Таковы результаты опроса 2022 года

Социологи челябинского филиала РАНХиГС спросили челябинцев, какую сумму они потратили на сборы ребенка в школу. Большая часть родителей заявили, что их траты превысили 20 тысяч рублей. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает пресс-служба вуза.

Менее 5 тыс. рублей ушло на сборы у 2,7% южноуральцев.

От 5 до 7 тыс. рублей потратили 2% семей. От 7 до 10 тыс. рублей отдали 4,3% родителей. От 10 до 15 тыс. рублей заплатили 21,7% семей. От 15 до 20 тыс. рублей выложили 18% южноуральцев.

И более 20 тыс. рублей потратили 40,7% семей. Около 10% челябинцев затруднились ответить на вопрос социологов. В итоге средняя сумма на сборы ребенка в школу составила 19 тысяч 48 рублей.

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, в 2022 году затраты россиян на сборы в школу достигли отметки в 35 тыс. рублей. Это на 8 тысяч рублей больше, чем прошлым летом.Из-за жалоб родителей школы Челябинска отказались от рабочих тетрадей и лыж. Директора не хотят лишний раз попадать в поле зрения прокуратуры.Читайте также: топ-5 поборов в школах Челябинской области. Вместе с прокурором разбираем конкретные ситуации

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