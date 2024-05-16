Жители Челябинской области стали чаще оформлять ипотеку на строительство загородных домов

Объем жилищных кредитов вырос в пять раз и превысил 2,5 млрд рублей за квартал

Жители Челябинской области стали чаще брать ипотеку на покупку земельного участка или строительство загородного дома. За первый квартал 2024 года южноуральцы оформили в четыре раза больше жилищных кредитов, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба челябинского отделения Сбербанка.

Доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство приблизилась к 28%, годом ранее она составляла 4%.

«Рост ипотечного кредитования в сегменте ИЖС наметился еще в пандемию и укрепился в 2023 году, а сейчас сфера индивидуального жилищного строительства переживает период бурного подъема. Быстрыми темпами на этом рынке растет и предложение — от коттеджных поселков с готовыми домами и участками до модульных домов. Мы ожидаем, что тренд на ИЖС продолжит расти», — говорит председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

Среди заемщиков в Челябинской области 55% мужчин и 45% женщин. Чаще всего кредиты берут в возрасте 30—40 лет. Две трети клиентов состоят в браке, а дети есть почти у половины заемщиков.

«Челябинская область — лидер в Уральском федеральном округе по темпам роста объемов ипотечного кредитования на индивидуальное жилищное строительство. Весной и летом увеличению спроса будет способствовать также сезонный фактор. Кроме того, теперь получить в Сбере жилищный кредит на покупку или строительство частного дома можно не с 21 года, а с 18 лет», — отметил управляющий челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

Добавим, что ранее Владимир Путин поручил продлить льготную семейную ипотеку до 2030 года. Если родители воспитывают ребенка до шести лет, можно взять заем под 6%.