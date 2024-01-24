В Челябинске из-за засора в коллекторе начало топить нечистотами подвалы двух домов

Коммунальщики не реагировали на аварию почти месяц

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В Тракторозаводском районе Челябинска с конца прошлого года два многоквартирных дома находятся на грани коммунальной аварии. Из-за засора городского канализационного коллектора сточные воды стали топить подземную парковку и подвал. Городские службы приступили к пробивке засора лишь на текущей неделе, передает корреспондент ИА «Первое областное».

О предаварийной ситуации в домах по адресам Волочаевская, 37, и Главная, 6, в редакцию ИА «Первое областное» сообщила обслуживающая эти дома УК «Успех». По данным управляющей организации, засор в принадлежащем МУП «ПОВВ» коллекторе образовался еще 27 декабря прошлого года. Нечистоты стали скапливаться во внутридомовых сетях и вытекать куда придется: на машины в подземной парковке и в технические помещения.

«Еще немного, и на Главной, 6, канализация начнет переливаться из унитазов на первых этажах», — предупредили в компании.

В УК «Успех» утверждают, что ежедневно направляют обращения в МУП «ПОВВ». То же самое делают сами жители. Но реакции не последовало.

Корреспондент ИА «Первое областное» обратился за комментарием в пресс-службу администрации города Челябинска. Там сообщили, что 22 января подрядчик МУП «ПОВВ» приступил к вскрытию аварийного коллектора. Однако в УК «Успех» эту информацию не подтвердили.

Активность коммунальщиков в районе засоренной трубы была замечена на следующий день, 23 января. Однако на момент написания материала течь на подземной парковке продолжалась.

Мы будем следить за развитием событий.