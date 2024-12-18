Челябинцы создали новогоднюю аудиоэкскурсию по городу

Гид расскажет, как отмечали праздник в дореволюционное время

В Челябинске создали аудиоэкскрсию по городу, посвященную Новому году и Рождеству. Как рассказали в сообществе «Челябинск пешком», маршрут будет коротким, чтобы не замерзнуть, зато очень красочным.

Гид Елена Пузанова адаптировала под аудиоформат свою экскурсию «Новый год по-челябински». Запись расскажет о том, как этот праздник отмечали в дореволюционном Челябинске, какие традиции были на Рождество, что дарили друг другу и покупали к столу. Также слушателям поведают, где проходили костюмированные балы.

У экскурсии нет печатного формата: только аудиозапись. Любой желающий может надеть наушники и отправить в одиночку исследовать родной город. Главное — несколько минут свободного времени.

Аудиопроменад — совместный проект сообществ «Челябинск пешком» и Fansociété, которые ранее уже создали экскурсию по центру города.



Напомним, в ноябре этого года «Челябинск пешком» запустили гид по Кировке в режиме дополненной реальности. А в конце августа сообщество подготовило маршрут по парку Гагарина с воспоминаниями челябинцев об этом месте.