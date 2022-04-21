В Челябинске на территории городского бора 23 апреля с 10 до 12 часов пройдет забег, совмещенный со сбором мусора. Мероприятие проводится в рамках экологического субботника «Зеленая весна». Минэкологии региона приглашает присоединиться к этому полезному делу всех желающих.
«Во время проведения субботника пройдут мероприятия по раздельному сбору мусора, что в дальнейшем, возможно, поможет челябинцам следовать данной привычке в повседневной жизни», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.
Акция пройдет в Челябинском городском бору, а именно:
— на «Тропе сказок», «Спортивной тропе» за памятником И. Курчатову;
— тропе от памятника им. И. Курчатову в сторону лыжной базы;
— тропе от памятника им. И. Курчатову в сторону Студенческого (Каменного) карьера;
— станции «Водная» (Малая Южно-Уральская железная дорога за п. Мелькомбинат).
Напомним, в Челябинске первые субботники стартовали в понедельник, 18 апреля. Масштабные уборки пройдут на территории всего региона до 6 мая.