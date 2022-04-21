Челябинцы совместят забег и субботник в городском бору

Всех желающих приглашают принять участие в «Зеленой весне»

В Челябинске на территории городского бора 23 апреля с 10 до 12 часов пройдет забег, совмещенный со сбором мусора. Мероприятие проводится в рамках экологического субботника «Зеленая весна». Минэкологии региона приглашает присоединиться к этому полезному делу всех желающих.

«Во время проведения субботника пройдут мероприятия по раздельному сбору мусора, что в дальнейшем, возможно, поможет челябинцам следовать данной привычке в повседневной жизни», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Акция пройдет в Челябинском городском бору, а именно:

— на «Тропе сказок», «Спортивной тропе» за памятником И. Курчатову;

— тропе от памятника им. И. Курчатову в сторону лыжной базы;

— тропе от памятника им. И. Курчатову в сторону Студенческого (Каменного) карьера;

— станции «Водная» (Малая Южно-Уральская железная дорога за п. Мелькомбинат).

Напомним, в Челябинске первые субботники стартовали в понедельник, 18 апреля. Масштабные уборки пройдут на территории всего региона до 6 мая.