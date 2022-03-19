В Челябинской области утвердили даты весенних субботников

Регион говорится к проведению уборок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении весенних субботников в 2022 году. Санитарную очистку территорий в городах и деревнях пройдет по всему региону. Документ опубликован на сайте правительства Челябинской области.

От мусора, накопившегося за зиму, населенные пункты региона будут освобождать в период с 18 апреля по 6 мая. Такой срок установлен распоряжением.

«Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области, руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности провести весенние субботники с привлечением населения, в том числе студентов и школьников, с соблюдением санитарноэпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в документе.

Председателем областного штаба по весенним субботникам назначен министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе. Ему и еще несколькими чиновникам нужно будет проанализировать результаты санитарной очистки и до 13 мая представить главе региона обобщенную информацию.