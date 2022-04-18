В Челябинске стартовали первые субботники

Один день массовой уборки — в фоторепортаже ИА «Первое областное»

В Челябинске в понедельник, 18 апреля, жители собрались на субботник на улице Блюхера от Медгородка до Кузнецова. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» побывал на месте одного из первых в этом году городских субботников.

Участники субботника шли вдоль дороги, убирая сухую листву и мусор. Всего наш фотокорреспондент насчитал порядка 30 человек с мешками, граблями и лопатами.

Напомним, на территории Челябинской области субботники должны пройти в период с 18 апреля по 6 мая. Такой срок установлен распоряжением губернатора Алексея Текслера.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила привлекать к предстоящим субботникам сотрудников бюджетных и коммерческих организаций, чтобы территории всех районов были убраны в срок.

В Ленинском районе города жители одной из многоэтажек вышли на субботник, чтобы очистить газон от собачьих «сюрпризов». В итоге уборка территории закончилась потасовкой: один из местных жителей не убрал за своим псом, в грубой форме ответил собачникам, а его супруга толкала волонтеров и пыталась разбить сотовый телефон, сообщила жительница дома Юлия Митюгова.