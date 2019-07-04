Челябинцы смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

Пункт экспресс-тестирования откроется в Тракторозаводском районе.

Жители Челябинска смогут бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус . Пункт тестирования откроется в пятницу, 5 июля, а пройти обследование предлагают всем желающим.

Мероприятие призвано обратить внимание общественности на необходимость ответственного отношения к своему здоровью и приурочено к Всероссийскому Дню тестирования на ВИЧ. Специалисты поясняют, что вся процедура не займет более 10 минут. Кроме того, посетители смогут обратиться к терапевту и психологу за рекомендацией, а также проверить уровень глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом .

«Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции , непрерывное диспансерное наблюдение и применение специальной терапии приводит к обеспечению качественной жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией , их эпидемиологической безопасности и увеличению продолжительности жизни. Поэтому приглашаем жителей и гостей нашего города пройти тест на ВИЧ», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Управления здравоохранения администрации города Челябинска Дмитрий Прокопьев.

Акция будет проходить на площади перед школой № 59 на улице Мамина, 9, в пятницу, 5 июля, с 12:00 до 15:00.

Отметим, что в Челябинской области ситуация с ВИЧ-инфекцией остается напряженной. Ежедневно вирусом заражается 12 человек. А по данным статистики ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», на конец прошлого года с лабораторно подтвержденным диагнозом проживало 32249 человек.