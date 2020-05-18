Проект наземного перехода на площади Революции появится после обсуждений с экспертами и челябинцами

Идею рассматривают в мэрии города.

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В Челябинске может появиться наземный пешеходный переход на площади Революции. На данный момент это предложение обсудили в администрации города, однако окончательное решение будет принято с учетом мнений экспертов, транспортников и местных жителей.

«Сначала вопрос строительства наземного перехода нужно обсудить со всеми экспертами и жителями и только потом говорить о проектировании», — подчеркнула глава города Наталья Котова.

Ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов ответил, что на данный момент в обработке находятся около 50 предложений по созданию новых пешеходных переходов в Челябинске, в том числе — через трамвайные пути около магазина «Ритм».

Добавим, что в будущем по данному переходу будет организовано голосование на портале «Активный житель 74».