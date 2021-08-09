Челябинскую область накрыл дым от пожаров в Якутии

Южноуральцы второй день ощущают запах гари и наблюдают туманы

Уже второй день на некоторые города Челябинской области опускается дымка. Кроме того, в Челябинске ощущается запах гари. В пресс-службе регионального министерства экологии объяснили, что муниципалитеты окутал туман, который обусловлен погодными условиями, а запах гари принесли в регион пожары в Якутии.

«Вчера и сегодня в ряде городов Челябинской области наблюдаются благоприятные условия для образования туманов. Помимо этого, в ряде населенных пунктов, в частности в некоторых районах Челябинска, ощущается запах гари. Он связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях и заметен в верхних слоях атмосферы. Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного воздуха, а также хорошо видны на аэрокосмоснимках»,— уточнил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Сильных превышений веществ, которые влияют на здоровье южноуральцев, не зафиксировано.

В ближайшее время, по словам Виталия Безрукова, туманы рассеются, а в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от пожаров.