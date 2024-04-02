Челябинцы отправили «за ленточку» гуманитарной помощи на 8 млн рублей

В составе груза автомобили и оборудование для больницы

Очередной гуманитарный конвой для бойцов и жителей Ясиноватой отправился в Донбасс. За месяц челябинцы собрали груза на 8 миллионов рублей.

Как сообщили в межрегиональном координационном совете «Челябинский» реготделения «Единой России», груз сформирован по заявкам военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В составе груза — два автомобиля, два томографа для больницы, тепловизоры, дроны, медикаменты, строительные инструменты и материалы, продукты питания, предметы личной гигиены.

Конвой сопровождают депутаты Челябинской городской думы, которые планируют встречи с жителями подшефного города.