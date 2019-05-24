/ Челябинцы отметят День славянской письменности и культуры

На главной пешеходной улице города состоится большой праздник.

Челябинцев приглашают посетить XIII городской уличный фестиваль-концерт «Глаголь Добро». Традиционного его проводят в честь Дня славянской письменности и культуры, дня памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Праздник состоится на пешеходной улице Кирова сегодня, 24 мая. В 17:30 на сцене, расположенной на Кировке, пройдет концерт Уральского духового оркестра.

Для зрителей выступит Уральский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Игоря Ежова, ведущий и вокалист Сергей Хазов. — сообщили организаторы мероприятия.

В библиотеках Челябинска проходят мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина организовали уникальные книжные выставки и экспозицию под открытым небом. В Центральной детской библиотеке им. М. Горького для детей и взрослых подготовили традиционные игры, выставки народных промыслов, а также ярмарку.

В честь Дня славянской письменности и культуры в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоится торжественное богослужение, а после — крестный ход.