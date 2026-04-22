Челябинцы отдают на репетиторов до 5800 рублей в неделю

К одиннадцатому классу услуги репетиторов оплачивают 57% семей

Чем старше становится школьник, тем чаще родители вынуждены нанимать репетиторов. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, опросившие родителей учеников 7—11‑х классов из Челябинска.

Согласно данным исследования, в 7—8‑х классах дополнительные занятия оплачивают 28% семей. К 9‑му классу этот показатель вырастает до 52%, а среди учащихся 10—11 классов — до 57%.

Расходы тоже растут с каждым годом. В 7‑х и 8‑х классах родители тратят на репетиторов в среднем 3900 рублей в неделю. Подготовка девятиклассников к ОГЭ обходится уже в 5300 рублей. А те, чьи дети готовятся к ЕГЭ, еженедельно отдают 5800 рублей.

Больше всего востребованы репетиторы по алгебре, геометрии, русскому и английскому языкам, физике, химии и информатике.

