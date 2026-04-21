Школьники из Челябинска могут заработать 13 тысяч рублей за один месяц трудового лета

В каникулы город планирует трудоустроить 1600 подростков

Депутаты Челябинской городской думы на комиссии по социальной политике обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании детей. Одна из ключевых тем — занятость подростков, сообщает пресс-служба думы.

Мэрия Челябинска этим летом готова предоставить работу 1600 подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Для них сформируют трудовые отряды, которые займутся благоустройством территорий, помощью ветеранам и пожилым людям, а также организацией досуга. Для несовершеннолетних установят щадящий график: не более 5 дней в неделю и не более 3 часов в день.

«При полной занятости каждый подросток сможет получить за работу более 13 тысяч рублей. Кроме того, для ребят организуют профориентационные экскурсии на городские предприятия и досуговые мероприятия», — отмечают в пресс-службе.

Параллельно в Челябинске готовятся к летнему отдыху детей. На базе городских школ в июне откроют 164 лагеря с дневным пребыванием — здесь отдохнут более 24 тысяч учеников начальных классов. Питание для ребят будет бесплатным.

Еще 25,5 тысячи школьников смогут оздоровиться в загородных лагерях. Одиннадцать смен будут организованы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей, нуждающихся в особой заботе государства, приобретено 1200 путевок в загородные лагеря.

