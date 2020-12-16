Учёные ЧелГУ выиграли 31 грант в региональном конкурсе РФФИ

Результаты конкурса на лучшие проекты фундаментальных исследований подвели накануне.

Накануне Российский Фонд фундаментальных исследований в Челябинской области подвёл итоги конкурса на лучшие проекты. По результатам экспертизы были поддержаны 100 проектов, 31 из которых представили учёные Челябинского государственного университета. Об этом накануне сообщили в пресс-службе вуза.

«31 грант выиграли учёные нашего университета в региональном конкурсе РФФИ. Какие только темы не поднимают наши преподаватели! Изучение, разработка и внедрение новых материалов, выявление и лечение заболеваний, особенности психологии предпринимателей и оценка эффективности финансовых инструментов, трансформация политического лидерства в Челябинске, нагрузка на наш многострадальный сосновый бор и даже вежливость челябинцев! Каждое исследование имеет высокую практическую значимость, потому что в ходе реализации положительно повлияет на качество жизни в регионе»,— отметили в ЧелГУ.

На реализацию своих работ победители получат по одному миллиону рублей.

Напомним, основной задачей Фонда фундаментальных исследований является проведение конкурсного отбора лучших научных проектов из всех представленных и последующая их организация и оплата. Эта задача позволяет формировать исследовательский потенциал на приоритетных направлениях развития науки и стимулировать генерации научных идей, возможных к реализации в рамках программ исследований Российской академии наук, институтов развития, вузов и государственных научных центров.

Отметим, Фонд сотрудничает не только с регионами Российской Федерации, но и принимает участие в международных программах. На сегодняшний день научные исследования реализуются в рамках соглашений с более чем 30 иностранными партнёрами.