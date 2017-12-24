/ Челябинцы обеспокоились прекращением работы трамваев в выходные дни

В Управлении транспорта объяснили ситуацию задержкой с расписанием.

Накануне в сети появилась информация о том, что некоторые трамваи перестанут ходить в выходные дни. Однако в управлении транспорта администрации Челябинска пояснили, что это не так. Вопросы у горожан возникли из-за отсутствия расписания на сайте, однако эту ситуацию объяснили банальной задержкой.

ООО «ЧелябГЭТ» проводит корректировку расписания движения трамвайных маршрутов № 3, 10, 14, 19, 20, 21, 22, как в будние, так и в выходные дни. Расписание на будние дни, которое будет действовать с 25 декабря, уже опубликовано на сайте. Новое расписание на выходные и праздничные дни сейчас составляется и будет опубликовано после 27 декабря. — сообщают в управлении транспорта администрации Челябинска.

Также отмечено, что маршруты № 10 «Першино — ЦХП» и № 21 «ЧМК — ЧЭМК» ориентированы на режим работы промышленных предприятий и обслуживаются только в будние дни.

