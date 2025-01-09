Челябинцы начали выбрасывать елки

Массовый характер это явление примет после старого Нового года

Жители Челябинской области уже начали расставаться с одним из главных символов Нового года и Рождества — новогодними елками, пихтами и соснами. Транспортировщики отходов, работающие с региональным оператором ЦКС, отмечают появление хвойных деревьев на контейнерных площадках. Пока это явление не массовое, обычно основной поток выброшенных елок приходится на вторую половину января.

Центр коммунального сервиса напоминает жителям региона о необходимости соблюдать определенные правила при утилизации новогодних елок. Хвойные деревья нельзя размещать в мусорных баках. Эти деревья, как и старая мебель или бытовая техника, относятся к крупногабаритным отходам и должны вывозиться в рамках услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Елки и пихты можно оставлять на специальных площадках для крупногабаритных отходов. Если таких площадок нет, деревья можно разместить рядом с контейнерами, не блокируя при этом подъездные пути для мусоровозов»,— сообщил пресс-секретарь Центра коммунального сервиса Сергей Жеребин.

Если елки оставлять в контейнерах, они быстро переполнятся. Кроме того, высыпать содержимое контейнера в мусоровоз будет затруднительно, да и опасно для коммунальной техники. Попавший в кузов ствол может вывести из строя дорогостоящее прессовальное оборудование мусоровоза.

Елки можно сдать на переработку на склад челябинской «Разделяйки». Из них сделают мульчу и ароматные подушечки.

Везти в зоопарк елки из дома не стоит. Животных уже обеспечили свежими и безопасными хвойниками.