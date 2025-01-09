В Челябинске использованную елку можно сдать на переработку

Один из пунктов приема новогодних деревьев в этом году — склад «Разделяйки»

Если вы уже решили убрать елку после новогодних праздников, можно привезти ее на склад «Разделяйки» по адресу: Челябинск, Городок 11а, 82д. Речь идет о настоящих деревьях.

У склада установлены контейнеры для елок. Их отправляют в измельчитель, делают мульчу и ароматные подушечки.

Елки можно привозить в любой день, оптимальное время — с 9:00 до 20:00.

Главное условие приема деревьев — убрать с них все посторонние предметы (мишуру, игрушки и пр.).

Вынести елку на контейнерную площадку — тоже выход. Как это сделать правильно, позднее расскажет ЦКС. Напомним, зоопарк не принимает елки от населения.