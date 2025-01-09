Почему Челябинский зоопарк не принимает елки у населения

Лесная красавица, постоявшая в доме, может быть опасна для животных

Несколько лет назад после новогодних каникул в Челябинской области проводили акции по сбору елок для зоопарка (точнее, это было в 2019 году). Южноуральцы активно включались в них, радуясь, что деревья послужат доброму делу. Однако на деле все оказалось не так.

Для животных не принимают елки, которые стояли дома и были наряжены. Корреспонденту «Первого областного» в Челябинском зоопарке рассказали почему.

«В основном мы используем хвойные деревья как кормовое обогащение. То есть даем копытным, чтобы они пожевали хвою, ведь в ней достаточно много витаминов. Это полезно для пищеварения, для зубов. Для этого подходят только свежие чистые елки без посторонних предметов», — рассказали в зоопарке.

Также елки используют как визуальное и пространственное обогащение. Их размещают в вольерах, где содержатся в том числе и хищные животные. Они любят тереться об эти елки, валяться в них.

«Если елка постояла в квартире, нет гарантии, что на ней не осталось мишуры, каких-то кусочков игрушек, посторонних веществ, которые могут быть опасны для животных», — уточнил сотрудник зоопарка.

Прежде чем отдать такую елку животному, ее надо чуть ли не по иголочке перебрать, очистить. Это представляется крайне нерациональным использованием труда. Кроме того, постоявшие в квартирах елки высыхают, становятся жухлыми и жесткими.

Обычно в зоопарке нет проблем с обеспечением хвойными. Туда ежегодно привозят нераспроданные елки с базаров. Их и используют для животных.