Челябинцы могут пожаловаться на сосульки на карнизах домов

Мэрия запустила специальную горячую линию

В Челябинске мэрия запустила горячую линию по приему жалоб жителей на сосульки, наледь и снег на крышах домов и зданий. Организован круглосуточный прием заявок, сообщает пресс-служба администрации города.

Меры последовали после соответствующей рекомендации губернатора Алексея Текслера на прошедшем сегодня совещании. Глава региона напомнил о персональной ответственности глав за безопасность южноуральцев.

В мэрии Челябинска сегодня запустили круглосуточную горячую линию по приему жалоб на сосульки, наледь, снег на кровле и козырьках домов и зданий. Звонить можно на номер (351) 263-21-21 и в службу ЕДДС — 112.

Напомним, о том, что в Челябинске есть угроза схода снега и льда ИА «Первое областное» писало еще на прошлой неделе. Фоторепортаж о том, какие места следует обходить в центре Челябинска из‑за сосулек на карнизах — на нашем сайте.



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