Фоторепортаж: какие места следует обходить в центре Челябинска из‑за сосулек на карнизах

Крыши зданий не очищают от наледи и снега

Вторая половина февраля для Южного Урала — это традиционные природные «качели»: температура воздуха может резко опуститься до 30 градусов мороза, а на следующий день к полудню воздух прогревается до нуля градусов. Февраль характерен снегопадами и метелями, и убирать снег нужно не только с дорог, но и с крыш. Информагентство «Первое областное» решило напомнить челябинцам и городским властям, что наступил период, когда стоит смотреть не только под ноги, чтобы не поскользнуться, но и наверх. Опасные маршруты в центре города из-за нависших сосулек — в фоторепортаже «Первого областного».

Длинные и тяжелые сосульки свисают с кровель жилых домов, социальных объектов в Челябинске уже не первый день. Наш фотограф прогулялся с камерой только по центру и запечатлел угрожающие ледяные фигуры. Для собственников зданий, управляющих компаний и мэрии это готовые маршруты, куда в первую очередь стоит выйти с лопатами и ломиками, а для челябинцев — координаты опасных мест.





улица Сони Кривой, 34





Так, корпус ЧГПУ по улице Сони Кривой, 34 со всех сторон окружен сосульками. Периметр здания не перетянут лентой для безопасности передвижения студентов и преподавателей. А ведь сосульки имеют свойство падать вниз.





улица Сони Кривой, 35

Стоящий рядом жилой дом № 37 по той же Сони Кривой. Здесь сосульки нависли со стороны тротуара.





улица Сони Кривой, 37



Никакой ленты и предупреждающих аншлагов об угрозе срыва наледи не наблюдается.





Такая же картина и у дома напротив по адресу Сони Кривой, 38. Сосульки нависли над козырьком у входа в магазин.





улица Сони Кривой, 38

Карниз четырехэтажного здания по проспекту Ленина, 68 со стороны пешеходной зоны с лавочками и QR-кодами украшен окантовкой из сосулек. С каждым днем убранство дома только разрастается, на смену упавшим сосулькам «вырастают» новые.





проспект Ленина, 68



Объект культурного наследия регионального значения — старинное здание из красного кирпича, построенное в 1901 году, по адресу Воровского, 5, — словно просел под тяжестью снега, который, по всей видимости, не убирали всю зиму. С выступающего карниза свисают острые сосульки…







улица Воровского, 5



О том, что ледяные скопления с кровель угрожают горожанам, вспоминают каждый год. В 2021 году на жительницу Миньяра упала снежная глыба. Женщина тяжело пострадала. Предупреждения о необходимости проводить очистку придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек Государственная жилищная инспекция Челябинской области направила в управляющие организации еще в начале месяца.

«Ежегодно на территории Челябинской области происходят случаи обрушения с крыш домов сосулек, наледи и снежных навесов с причинением вреда здоровью и повреждения имущества граждан… Действующим законодательством ответственность за своевременное их удаление возлагается на организации, осуществляющие управление домом в зависимости от избранного способа управления: управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы», — пояснили в региональной ГЖИ.





Ответственность за бездействие несут должностные лица. Штраф физическому лицу может быть от 4 до 5 тысяч рублей, юридическому — от 40 до 50 тысяч рублей, а в некоторых случаях ответственным грозит и уголовное наказание.

Челябинская прокуратура уже начала проверку деятельности управляющих компаний. Так, в Калининском районе с десяти домов по улице Российской не счищены снег и сосульки на крышах и козырьках подъездов.

«По результатам проверки прокуратурой района директору ООО УК «Союз» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В результате принятых мер выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.



улица Елькина, 61



Между тем в 2020 году в Челябинске разработали уникальную систему по удалению обледенелости с крыш домов. Но энергоэффективный способ решения проблем с сосульками не прижился в регионе.