Победителей викторины «Всей семьей — за Челябинск» объявят на телеканале ОТВ

Принять участие в розыгрыше можно будет в дни президентских выборов

Челябинская общественная организация «Наш город» проводит викторину «Всей семьей — за Челябинск». Среди ее участников разыграют бытовую технику, ноутбуки, смартфоны, три квартиры и десять автомобилей.



Викторина пройдет с 15 по 17 марта. Для участия необходимо выполнить несколько простых шагов: на избирательном участке обратиться к волонтеру с надписью «Викторина» на футболке, заполнить бланк участника, ответить на три вопроса и опустить отрывную часть бланка в специальный ящик.

Победителей объявят в прямом эфире телеканала ОТВ 16 марта с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50, 17 марта с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30, 19 марта с 17:40 до 18:50.

Все подробности — на сайте ВИКТОРИНА74.РФ.