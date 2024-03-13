Челябинская общественная организация «Наш город» проводит викторину «Всей семьей — за Челябинск». Среди ее участников разыграют бытовую технику, ноутбуки, смартфоны, три квартиры и десять автомобилей.
Викторина пройдет с 15 по 17 марта. Для участия необходимо выполнить несколько простых шагов: на избирательном участке обратиться к волонтеру с надписью «Викторина» на футболке, заполнить бланк участника, ответить на три вопроса и опустить отрывную часть бланка в специальный ящик.
Победителей объявят в прямом эфире телеканала ОТВ 16 марта с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50, 17 марта с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30, 19 марта с 17:40 до 18:50.
Все подробности — на сайте ВИКТОРИНА74.РФ.