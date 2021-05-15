Челябинцы активно пользовались электросамокатами в майские праздники

Об этом свидетельствует соответствующее исследование

Челябинск вошел в число городов, жители которого в майские праздники активно пользовались электросамокатами. Соответствующие результаты исследования приводит сервис городской мобильности «Ситимобил» совместно с сервисом по аренде самокатов Urent, передает издание RT.

Так, жители Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов почти в два раза чаще катались на электросамокатах в период с 1 по 10 мая, чем до праздников. Причем в большинстве случаев — 70—80% — горожане брали самокаты в аренду во время прогулок с семьей, друзьями или просто покататься по городу.

Чаще всего электросамокаты брали в аренду в 17:00 — именно в это время сервис фиксировал наибольший спрос.

Кроме того, в майские праздники продолжительность поездки увеличилась на 10%: россияне катались дольше по времени и дальше по расстоянию.

Однако в длинные выходные не обошлось и без ДТП: несколько жителей Челябинской области попали под колеса электросамокатов. Подробнее можно узнать в нашем материале.

Напомним, в Челябинске электросамокаты в аренду предоставляют сразу две компании: Urent и Whoosh.