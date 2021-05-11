Опасное увлечение: в мае трое челябинцев пострадали в авариях с электросамокатами

Пятилетний ребенок перенес операцию после перелома ноги

В Челябинске возрастает интерес горожан к относительно новому для нашего региона виду транспорта — электросамокатам. Помимо несомненного плюса в виде экологичности, эти средства передвижения, а точнее, их владельцы и арендаторы становятся виновниками и жертвами аварий.

Мировой рынок электросамокаты взорвали в 2017 году — их продажи на тот момент оценивались в 630 миллионов долларов и составляли 8% от всего рынка электротранспорта. По прогнозам категорийных менеджеров крупных торговых марок по производству техники, доля электросамокатов достигнет 14,5% к 2024 году.





Этот вид транспорта обладает неоспоримыми преимуществами. Во-первых, электросамокаты достаточно мобильны — они чуть больше своих обычных, механических собратьев по габаритам и весу, однако вполне допустимо провозить их в общественном транспорте, метро, лифтах, переносить на руках при необходимости. Во-вторых, это достаточно мощные устройства, способные развивать скорость до 50 км/ч. И, безусловно, электросамокаты экологичны. В США и Китае, например, жители, конечно, постепенно отказываются от общественного транспорта и автомобилей, заменяя их на двухколесные электрические устройства.





В России медленно, но верно также набирает обороты увлечение электросамокатами. Активно сервисы аренды начали плодиться в Москве. Устройства снискали популярность в столице на пике 2019 года. И это неудивительно. Микромобильность в самом резиновом городе страны затруднена как его масштабами, так и количеством автомобилей. Большинство москвичей тратят на дорогу только до работы как минимум один час, поэтому развитие электросамокатной ниши частично решает проблемы пробок и парковочных мест. Сейчас в столице на электросамокатах на работу добираются серьезные мужчины в костюмах и галстуках — и этим никого не удивишь.





В Челябинске же электросамокаты становятся популярны пока только в молодежной среде — в парках, скверах, на дорогах города ежедневно катаются сотни подростков. На прокат в областном центре сдаются порядка 1000 таких самокатов. С 17 апреля начал работать сервис аренды электросамокатов Urent, следом за ним свои самокаты разместила компания Whoosh. Жители Челябинска, скачав соответствующие приложения на свой телефон, могут выбрать любой самокат и отправиться на нем по своим делам.





Кстати, развитие сервисов аренды стало очередной благодатной почвой для мошенников. Так, у жительницы Челябинска Елены Новоселовой с банковской карты несколькими транзакциями через приложение по аренде электросамокатов Whoosh сняли 4 тысячи рублей. После нашей публикации техподдержка сервиса, поначалу отказавшая челябинке в возврате денег, все-таки вернула их.

Развитие в крупных городах электротранспорта, кроме неоспоримых плюсов, неминуемо привело и к авариям на дорогах. Так, в Челябинске во время затянувшихся майских праздников произошло три ДТП, в которых пострадали трое горожан, в том числе пятилетний ребенок.





Вечером 5 мая на улице Горького 44-летняя женщина за рулем «Тойоты» сбила 31-летнего мужчину, который преодолевал зебру на электросамокате. Водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы и был госпитализирован. Позже выяснилось, что мужчина был пьян.

В городской ГИБДД челябинцам напоминают о травмоопасности при использовании электросамокатов.

«Человек, управляющий самокатом или гироскутером, должен понимать, что всё еще остается пешеходом и обязан соблюдать правила: передвигаться по тротуарам, пересекать проезжую часть пешком, проявлять уважение к другим участникам движения — то есть таким же, но не получившим средств передвижения, пешеходам», — рассказала старший инспектор по пропаганде БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.

Самокаты могут развивать довольно высокую скорость — до 50 км/ч. Нужно использовать защитную экипировку и светоотражающие элементы на одежде и самокате в темное время суток.





Действительно, «самокатчики» становятся проблемой и головной болью для автомобилистов, о чем последние говорят вполне открыто.

«Электросамокаты интересны в местах отдыха и для рабочих складов и павильонов. В обычной жизни есть риски для пешеходов и для самих самокатов при выезде на автодорогу, особенно когда темно», — написал в соцсети автолюбитель.

С определенной опаской относятся к новинке и велосипедисты.

«Попробовав прокатиться на электросамокате, пришел к выводу, что это весьма дурной агрегат. Как велосипедист с большим стажем, убежден, что на велосипеде контроль за происходящим на дороге все-таки выше. Понятно, что падать с него высоко и больно, поэтому мы все-таки осторожничаем. На самокате же может показаться, что проблемы нет и вы успеете вовремя затормозить, однако из-за небольшого угла поворота последствия торможения могут быть плачевными», — поделился челябинец Константин Чайковский.

При адекватном и острожном вождении электросамокат может стать отличной альтернативой традиционному транспорту.

Главное — не забывать смотреть в оба и бояться, в хорошем смысле, пешеходов — относиться к ним буквально как к фарфоровым статуэткам. И обязательно спешиваться при виде детей, ведь малыши порой разгоняются даже быстрее, чем самокаты, и легко угождают под колеса.