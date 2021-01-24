Челябинцев приглашают в ГБК №1 сдать тест на коронавирус

Сдать анализ можно и в городских торговых центрах

Сегодня, 24 января, жители Челябинска могут сдать тест на коронавирус бесплатно в городской больнице № 1. В пресс-службе администрации Челябинска напомнили часы работы кабинета, а также кому лучше воздержаться от прохождения теста.

«Пройти тестирование (мазок) можно будет с 9:00 до 14:00 по адресу: улица Воровского, 16, кабинет 103. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Гражданам с признаками болезни стоит воздержаться от посещения общественных мест и вызвать врача на дом. Также просим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении поликлиники»,— напомнили в мэрии.

Где еще можно сдать тесты на коронавирус сегодня в Челябинске, можно узнать здесь.

Напомним, результат теста будет известен через несколько дней. Сдавшим анализ челябинцам в ТРК сообщат его по оставленному ими номеру телефона. Если же тест будет пройден в больнице, то результат будет доступен также через несколько дней, только узнать его можно будет в поликлинике по месту жительства.

Адреса бесплатного тестирования по всей области можно посмотреть здесь.