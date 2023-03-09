Челябинцев попросили сообщать о случаях кражи мусора из желтых контейнеров

ЦКС открыл горячую линию

В Центре коммунального сервиса попросили челябинцев сообщать о случаях кражи мусора из специальных желтых контейнеров. Регоператор по обращению с отходами открыл горячую линию ЦКС и пообещал подключить свой отдел безопасности и правоохранительные органы в случае, если горожане сообщат о подобных инцидентах.

В пресс-службе Центра коммунального сервиса рассказали о случаях, когда выемку вторичного сырья производят третьи лица. Желтые контейнеры для раздельного мусора должны опустошаться желтыми мусоровозами, но вторичные ресурсы привлекают и других «коммерсантов».

«Мы получаем схожие сигналы от жителей города. Отметим, что действия третьих лиц нередко приводят к повреждению мусорных контейнеров и хищению вторичных материальных ресурсов, собранных горожанами. Если вы стали свидетелем такого случая, рекомендуем зафиксировать это на фото и видео»,— пояснили в пресс-службе регоператора по обращению с отходами.

Челябинцам также рекомендуют обратиться в правоохранительные органы, либо на горячую линию ЦКС по номеру телефона 8 (351) 200-33-83.

«В этом случае к поиску злоумышленников подключится отдел безопасности ЦКС, который ведет плотное взаимодействие с правоохранительными органами», — пояснили в ЦКС.

Напомним, на контейнерных площадках Челябинска установили 1713 отдельных желтых баков для сбора вторичного сырья. Собранные отходы вывозят отдельной техникой по отдельному графику — не реже одного раза в неделю. Массу направляют в пункты сортировки. Затем вторичное сырье отправляется конечным переработчикам, где получает вторую жизнь.