800 желтых контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Челябинске

Пока горожане не спешат сортировать свои отходы

С начала 2023 года на каждой второй контейнерной площадке в Челябинске появился желтый бак, предназначенный для раздельного сбора мусора. Однако пока горожане не спешат сортировать свои отходы и выбрасывают в контейнер весь мусор, в том числе пищевой. Сегодня, 16 января, на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов напомнил, для какого мусора установили желтые баки.

«В начале этого года региональным оператором на контейнерных площадках установлено более 800 желтых контейнеров для раздельного сбора мусора. В такие баки необходимо складывать стекло, пластик, картон и алюминиевую продукцию. Убедительная просьба: оставшиеся смешанные пищевые отходы размещать в обычные баки»,— обратился к челябинцам Александр Астахов.

Также он уточнил, что в среднем вывоз мусора из желтых контейнеров осуществляется раз в неделю.

В этом году в городах Челябинской области дополнительно установят более четырех тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Благодаря этому Челябинск и Копейск полностью перейдут на раздельный сбор отходов.

Ранее во время прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что к 2026 году регион полностью перейдет на раздельный сбор мусора.