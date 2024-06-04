Челябинцам напоминают, что купание в карьерах опасно для жизни

Уже есть первые летальные случаи

Ежегодно с наступлением лета челябинцам напоминают о смертельной опасности купания в карьерах. В минувшее воскресенье в карьере, расположенном на территории парка Гагарина, утонул 16-летний парень.



Как рассказали в управлении безопасности жизнедеятельности города, карьеры создавались не для отдыха. Там, как правило, обрывистые берега, крутые склоны, есть выступы скал под водой, незаметные с берега. Глубина карьера может достигать 70 метров, опасность может представлять разная температура воды и наличие посторонних предметов в водоеме.

В УБЖ напомнили, где в Челябинске запрещено купаться:

1. Шершневский каменный карьер (Челябинский городской бор, пос. Шершневские Каменные Карьеры).

2. Карьер «Голубой» (пос. Уфимские Каменные Карьеры, юго-восточная часть Челябинского городского бора).

3. Карьер «Изумрудный» (юго-западная часть Челябинского городского бора).

4. Карьер «Сопливчик» (Челябинский городской бор, возле ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»).

5. Карьер в микрорайоне Градский Прииск;

6. Карьер в районе ул. Байкальской и гаражно-строительных кооперативов № 502 и № 504.

Накануне глава города Наталья Котова поручила усилить профилактическую работу с купальщиками и увеличить число аншлагов на берегах водоемов.

Напомним, в южноуральской столице функционируют 19 пляжей, девять из которых муниципальные. На всех пляжах оборудованы спасательные посты, на которых дежурят обученные матросы.