Ежегодно с наступлением лета челябинцам напоминают о смертельной опасности купания в карьерах. В минувшее воскресенье в карьере, расположенном на территории парка Гагарина, утонул 16-летний парень.
Как рассказали в управлении безопасности жизнедеятельности города, карьеры создавались не для отдыха. Там, как правило, обрывистые берега, крутые склоны, есть выступы скал под водой, незаметные с берега. Глубина карьера может достигать 70 метров, опасность может представлять разная температура воды и наличие посторонних предметов в водоеме.
В УБЖ напомнили, где в Челябинске запрещено купаться:
1. Шершневский каменный карьер (Челябинский городской бор, пос. Шершневские Каменные Карьеры).
2. Карьер «Голубой» (пос. Уфимские Каменные Карьеры, юго-восточная часть Челябинского городского бора).
3. Карьер «Изумрудный» (юго-западная часть Челябинского городского бора).
4. Карьер «Сопливчик» (Челябинский городской бор, возле ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»).
5. Карьер в микрорайоне Градский Прииск;
6. Карьер в районе ул. Байкальской и гаражно-строительных кооперативов № 502 и № 504.
Накануне глава города Наталья Котова поручила усилить профилактическую работу с купальщиками и увеличить число аншлагов на берегах водоемов.
Напомним, в южноуральской столице функционируют 19 пляжей, девять из которых муниципальные. На всех пляжах оборудованы спасательные посты, на которых дежурят обученные матросы.