В челябинском парке в карьере утонул 16-летний подросток

Причины ЧП выясняются

Накануне, 2 июня, в Челябинске в ЦПКиО имени Гагарина произошла трагедия: 16-летний подросток утонул в карьере. Тело парня доставали из воды сотрудники Поисково-спасательной службы на водных объектах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По словам очевидцев, юноша нырнул в карьер и утонул. Тело передано сотрудникам полиции. Для оказания психологической помощи семье погибшего на место был направлен психолог МЧС России»,— рассказали в ведомстве.

В конце мая из озера Смолино достали тело рыбака.