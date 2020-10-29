Челябинцам вручат сертификаты за участие в «Тотальном диктанте»

Выдача пройдет в библиотеке имени А. С. Пушкина.

Послушать 00:00

Жители Челябинска, написавшие «Тотальный диктант», получат сертификаты об участии и свои проверенные работы. На проверку филологам было отправлено 77 бланков. Из-за онлайн-формата диктанта посчитать точное количество участников практически невозможно.

«В этом году очень трудно оценить реальную статистику, сколько челябинцев приняли участие в акции. Многие предпочли сами проверить свои диктанты дома с помощью онлайн-разборов и не сдали работы на проверку филологам. Также большое количество участников написали диктант в онлайн-режиме на сайте акции. Те, кто написали диктант онлайн, уже получили свои оценки, результаты участников формата #пишемдома появятся в личных кабинетах 31 октября», — прокомментировала ситуацию координатор «Тотального диктанта» в Челябинске Зоя Потапова.

Получить проверенную работу и сертификат участника «Тотального диктанта» челябинцы смогут 31 октября 2020 года в молодежном отделе библиотеки им. А. С. Пушкина по адресу: улица Коммуны, дом 69 (вход со стороны улицы Свободы). Выдача будет проходить с 11:00 до 16:00. При себе обязательно необходимо иметь маску.