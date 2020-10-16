Челябинцев приглашают написать «Тотальный диктант» из дома

Онлайн-марафон, где продиктуют текст диктанта, состоится 17 октября 2020 года.

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Жителей Челябинска приглашают принять участие в «Тотальном диктанте — 2020». В этом году для того, чтобы проверить свои знания, необходимо лишь подключиться к онлайн-марафону и подготовить специальный бланк, на котором нужно записать текст под диктовку.

«Тем, кто хочет принять участие в этом формате, необходимо взять бланки и фирменные ручки „Тотального диктанта“ в пунктах выдачи либо скачать бланк на сайте проекта и распечатать его самостоятельно, включить в 13:00 трансляцию онлайн-марафона и написать текст, предназначенный для часовой зоны Челябинска. После этого до 20 октября можно сдать текст на проверку филологам по тем же адресам, где выдаются бланки и ручки, либо проверить его самостоятельно дома. Важно, что на проверку принимается только тот текст, который предназначен для часовой зоны Челябинска», — сообщает пресс-служба администрации города.

Онлайн-марафон состоится 17 октября 2020 года, текст для челябинцев начнут зачитывать в 13:00. Подробнее узнать об участии в «Тотальном диктанте» можно по ссылке.